Омск снова завалило мокрым снегом — на дорогах плохая видимость

Сегодня в Омске вновь идет мокрый снег. По-настоящему зимняя погода с минусовыми температурами и порывистым ветром продолжается уже второй день.
Сегодня, 18 апреля, также водителей и пешеходов просят быть особо внимательными на дорогах из-за плохой видимости и порывистого ветра. Ночью температура опустится до −3…-8 градусов.
В субботу, 19 апреля, без существенных осадков. Ветер стихнет, но возможны ночной туман и изморозь с температурой до −10 градусов. Дневная температура составит +1…+6 градусов.