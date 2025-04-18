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Омск снова завалило мокрым снегом — на дорогах плохая видимость

Омичей просят быть особо внимательными на дорогах из-за снегопада.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске вновь идет мокрый снег. По-настоящему зимняя погода с минусовыми температурами и порывистым ветром продолжается уже второй день.

Сегодня, 18 апреля, также водителей и пешеходов просят быть особо внимательными на дорогах из-за плохой видимости и порывистого ветра. Ночью температура опустится до −3…-8 градусов.

В субботу, 19 апреля, без существенных осадков. Ветер стихнет, но возможны ночной туман и изморозь с температурой до −10 градусов. Дневная температура составит +1…+6 градусов.