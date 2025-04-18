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Кремль сообщит, примет ли Путин участие в «Бессмертном полку»

Кремль сообщит, если примет решение об очном участии Путина в Бессмертном полку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в «Бессмертном полку», сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы своевременно сообщим», — сказал Песков.

Девятого мая в рамках акции «Бессмертный полк» в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023—2024 годах «Бессмертный полк» проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате.

Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.