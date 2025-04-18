Кремль сообщит, примет ли Путин участие в «Бессмертном полку»

Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023—2024 годах «Бессмертный полк» проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате.