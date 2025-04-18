Кремль сообщит, примет ли Путин участие в «Бессмертном полку»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в «Бессмертном полку», сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы своевременно сообщим», — сказал Песков.
Девятого мая в рамках акции «Бессмертный полк» в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023—2024 годах «Бессмертный полк» проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате.
Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.