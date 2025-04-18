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Овечкин повторил 56-летний рекорд Хоу по голам в возрасте 39 лет и старше

Он довел число своих голов в текущем сезоне до 44-х.

Источник: Аргументы и факты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг выдающегося результата в Национальной хоккейной лиге, сравнявшись с рекордом, установленным более полувека назад.

В поединке против «Питтсбург Пингвинз» он записал на свой счет 44-й гол в сезоне, таким образом повторив достижение легендарного Горди Хоу, который забил аналогичное количество шайб в возрасте 39 лет в сезоне 1968/69, выступая за «Детройт Ред Уингз».

Это достижение подчеркивает выдающуюся форму и стабильность российского хоккеиста, которому удалось на равных войти в историю с одним из величайших игроков прошлого века.