Порядка двух тысяч российских вин соберут в энотеку «Винного города»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Порядка 2 тысяч российских вин от почти 150 виноделен соберут в энотеку первого в России и мире «винного города», стоимость бутылки будет начинаться от 500 рублей, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель «Белого мыса» Дмитрий Левицкий.
«Главная идея винного города — поддержка российского виноделия. Поэтому в энотеке мы собрали коллекцию исключительно из российских вин: на данный момент уже 1856 вин от 146 виноделен. Задача непростая: надо пробовать много вин и отбирать только достойные», — сказал Левицкий.
«Мы не ставим задачу завышать цены. Стоимость бутылки начинается от 500 рублей, хотим, чтобы вина были доступны, но качество — в приоритете. Будут и дорогие, коллекционные позиции, но в целом мы ориентируемся на массового потребителя», — добавил он.
Левицкий рассказал, что команда винотеки проделала большую работу: сначала собрав информацию о производителях вина со всех регионов России, а затем выбрав образцы, которые соответствовали концепции энотеки. «Дегустационная комиссия из профессиональных сомелье уже провела органолептический анализ всех образцов. Но коллекция живая, каждый год появляются новые вина. К моменту открытия появится еще что-то, что захочется включить. Мы постоянно будем дополнять, находить новые интересные вина», — пояснил руководитель проекта.
«На полку встанут только те вина, в качестве которых мы уверены. Это не всегда дорого, но обязательно качественно. Мы уже сейчас гордимся тем, что энотека дает шанс заявить о себе малым винодельням. Их продукция редко попадает в крупные винотеки: объемы небольшие, а требования по логистике высокие», — подчеркнул Левицкий.
Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка «Россия» (владеет винодельнями «Массандра», «Инкерман», «Новый Свет»). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется «винный город» к концу 2025 года.
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