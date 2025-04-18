Порядка двух тысяч российских вин соберут в энотеку «Винного города»

«На полку встанут только те вина, в качестве которых мы уверены. Это не всегда дорого, но обязательно качественно. Мы уже сейчас гордимся тем, что энотека дает шанс заявить о себе малым винодельням. Их продукция редко попадает в крупные винотеки: объемы небольшие, а требования по логистике высокие», — подчеркнул Левицкий.