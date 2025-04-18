Доктор Поляков рассказал об опасности переизбытка Омега-6 в организме

«Омега-6 в больших количествах может повышать воспалительные процессы в организме, способствовать повышению свертываемости крови. Омега-6 может влиять на ускоренный рост тканей, то есть, если у людей есть склонность к гемангиомам, к миомам и так далее, то доброкачественные образования могут начать развиваться быстрее», — сказал врач.