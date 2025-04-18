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Доктор Поляков рассказал об опасности переизбытка Омега-6 в организме

Омега-6 содержится в жирной пище, некоторых орехах, тыквенных семечках и т.д.

Источник: Аргументы и факты

Избыток Омега-6 в организме может привести к негативным последствиям для организма, в некоторых случаях есть риск ускорения развития доброкачественных образований. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Омега-6 в больших количествах может повышать воспалительные процессы в организме, способствовать повышению свертываемости крови. Омега-6 может влиять на ускоренный рост тканей, то есть, если у людей есть склонность к гемангиомам, к миомам и так далее, то доброкачественные образования могут начать развиваться быстрее», — сказал врач.

В больших количествах Омега-6 содержится в жирной пище: в майонезных соусах, чипсах, жареной свинине. Также ее достаточно в фисташках, грецких орехах, тыквенных семечках и т.д.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что замена сливочного масла на растительное может продлить жизнь.