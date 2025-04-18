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Не менее трёх человек погибли при обрушении фуникулёра под Неаполем

Четыре человека погибли из-за падения кабинки на канатной дороге под Неаполем.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия на канатной дороге в окрестностях Неаполя: при падении кабины погибли четверо, среди жертв — трое туристов. Об этом информирует итальянское агентство ANSA.

Четвертой жертвой стал машинист, которого первоначально разыскивали как пропавшего. Кроме того, одна пострадавшая с тяжелыми травмами была экстренно госпитализирована.

Как передают журналисты, в числе жертв — британские туристы и гражданин Израиля, тогда как оператор фуникулера был итальянцем. Основной причиной трагедии считают обрыв каната. Отдельной удачей стало спасение девяти человек из второй кабины, которая после инцидента оказалась в опасном положении над пропастью.

Ранее в турецком курортном городе Анталья случилась авария на канатной дороге — одна кабина сорвалась и разбилась, тогда как другие вагончики с людьми замерли в неподвижности на трассе. Тогда сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.