Не менее трёх человек погибли при обрушении фуникулёра под Неаполем

Как передают журналисты, в числе жертв — британские туристы и гражданин Израиля, тогда как оператор фуникулера был итальянцем. Основной причиной трагедии считают обрыв каната. Отдельной удачей стало спасение девяти человек из второй кабины, которая после инцидента оказалась в опасном положении над пропастью.