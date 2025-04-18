Не менее трёх человек погибли при обрушении фуникулёра под Неаполем

Трагедия на канатной дороге в окрестностях Неаполя: при падении кабины погибли четверо, среди жертв — трое туристов. Об этом информирует итальянское агентство ANSA.
Четвертой жертвой стал машинист, которого первоначально разыскивали как пропавшего. Кроме того, одна пострадавшая с тяжелыми травмами была экстренно госпитализирована.
Как передают журналисты, в числе жертв — британские туристы и гражданин Израиля, тогда как оператор фуникулера был итальянцем. Основной причиной трагедии считают обрыв каната. Отдельной удачей стало спасение девяти человек из второй кабины, которая после инцидента оказалась в опасном положении над пропастью.
Ранее в турецком курортном городе Анталья случилась авария на канатной дороге — одна кабина сорвалась и разбилась, тогда как другие вагончики с людьми замерли в неподвижности на трассе. Тогда сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.