Владимир Путин назначил двух новых судей в Омский областной суд

Кандидаты должны представить документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления принимаются по адресу: г. Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317, с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 и в пятницу с 8:30 до 16:15. Крайний срок подачи документов — 16 мая 2025 года.