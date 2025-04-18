Владимир Путин назначил двух новых судей в Омский областной суд

Президент России Владимир Путин подписал указ № 244 «О назначении судей федеральных судов», в котором говорится о назначении двух новых судей в Омский областной суд.
Как стало известно, ими стали Ксения Алексеевна Калинина и Ксения Николаевна Смирнова. Рекомендации по их кандидатурам были направлены квалификационной коллегией судей в Администрацию президента еще в августе прошлого года.
По состоянию на 18 апреля в Омской области открыты 4 вакансии председателей районных судов: Называевского, Седельниковского, Тевризского и Усть-Ишимского. Кроме того, требуется один судья в Первомайский районный суд города Омска.
Кандидаты должны представить документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления принимаются по адресу: г. Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317, с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 и в пятницу с 8:30 до 16:15. Крайний срок подачи документов — 16 мая 2025 года.