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Костя Цзю рассказал, что сожалеет о потерянном номере телефона Овечкина

Боксер отметил, что они были знакомы еще до большой карьеры хоккеиста.

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю выразил сожаление отсутствием контактов российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, хотя они были знакомы еще до его большой карьеры. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал сам спортсмен.

«Сашкой горжусь! Мы с ним знакомы очень много лет, еще до начала его большой карьеры. К сожалению, контакт потерял. Контакты были, когда у него еще российский номер был, сейчас уже сколько лет он здесь не живет, поэтому смысла нет держать тот старый номер, но горжусь Сашкой, то что он — огромнейшая звезда на нашем небосклоне, которая будет гореть очень-очень долго. Мой рекорд, когда я стал абсолютным чемпионом в 2001 году, когда меня спрашивали: “когда вы ожидаете кого-то из российских спортсменов, кто сможет достичь вашего уровня?”. У нас появился теперь новый абсолютный чемпион и я очень горжусь этим. Саша вошел в историю хоккея всего мира, это очень громаднейшее достижение», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова сообщала aif.ru, что российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стоит представить к ордену Дружбы.

До этого мэр Вашингтона Мюриэл Боузер официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.