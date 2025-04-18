Костя Цзю рассказал, что сожалеет о потерянном номере телефона Овечкина

«Сашкой горжусь! Мы с ним знакомы очень много лет, еще до начала его большой карьеры. К сожалению, контакт потерял. Контакты были, когда у него еще российский номер был, сейчас уже сколько лет он здесь не живет, поэтому смысла нет держать тот старый номер, но горжусь Сашкой, то что он — огромнейшая звезда на нашем небосклоне, которая будет гореть очень-очень долго. Мой рекорд, когда я стал абсолютным чемпионом в 2001 году, когда меня спрашивали: “когда вы ожидаете кого-то из российских спортсменов, кто сможет достичь вашего уровня?”. У нас появился теперь новый абсолютный чемпион и я очень горжусь этим. Саша вошел в историю хоккея всего мира, это очень громаднейшее достижение», — сказал он.