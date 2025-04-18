Польские власти больше недели не раскрывают причины взрыва в аэропорту имени Шопена: основная версия поляков не устраивает

Взрыв в аэропорту имени Шопена в Варшаве произошел еще 6 апреля, а польские власти до сих пор, уже больше недели, не сообщают общественности детали происшествия. На это жалуется местная радиостанция RadioZet.
Тогда, напомнили журналисты, в ходе выгрузки отходов из первого терминала аэропорта в мусоровозе очевидцы услышали звук, похожий на взрыв, а затем из задней части машины вырвался огненный шар.
Жертв как-будто удалось избежать — не серьезные травмы получил только водитель мусоровоза. Его спасо то, что он в момент инцидент был сбоку от автомобиля. Мусоровывозящая компания объяснила ЧП ошибкой при загрузке материалов. но точная причина взрыва и его источник остаются неизвестным.
«В воскресенье, 6 апреля, было сообщено о задымлении на погрузочно-разгрузочной рампе. Причиной задымления стала утечка в контейнере в загрузочной секции мусоровоза», — пояснила пресс-секретарь воздушной гавани Анна Дермонт.
По ее словам, в автомобиле был обычный мусор, а утилизация опасных отходов проводится отдельно и в строго утвержденном порядке. Однако на этом пояснения заканчиваются: о том, что оказалось источником взрыва и его причины все еще не раскрываются, сетует радиостанция.
Между тем, власти Польши более чем серьезно отреагировали на инцидент, признались источники RadioZet. Воздушную гавань польской столицы посетили замдиректора и начальник департамента безопасности Управления гражданской авиации для проведения проверки.
К слову, это уже не первый «взрывной» инцидент в аэропорты имени Шопена. Осень прошлого года у одного из пассажиров там взорвался багаж. ЧП произошло на стадии сортировки чемоданов, причиной стал сухой лед, содержавшийся в контейнере, который вез один из путешественников. Варшавская пожарная служба подтвердила, что эвакуация терминала не потребовалась. Багаж принадлежал пассажиру, который направлялся в Вену.
Ранее из пассажирского терминала международного аэропорта Модлин на окраине Варшавы эвакуировали всех людей. Позже стало известно, что четыре самолета перенаправлены в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Представители воздушной гавани назвали происходящее «текущими проверками», также отказавшись раскрывать истинные причины происшествия.