Польские власти больше недели не раскрывают причины взрыва в аэропорту имени Шопена: основная версия поляков не устраивает

К слову, это уже не первый «взрывной» инцидент в аэропорты имени Шопена. Осень прошлого года у одного из пассажиров там взорвался багаж. ЧП произошло на стадии сортировки чемоданов, причиной стал сухой лед, содержавшийся в контейнере, который вез один из путешественников. Варшавская пожарная служба подтвердила, что эвакуация терминала не потребовалась. Багаж принадлежал пассажиру, который направлялся в Вену.