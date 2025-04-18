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Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Иркутской области 18 апреля

Землетрясение в Иркутской области 18 апреля зафиксировали на границе с Тывой.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение в Иркутской области 18 апреля 2025 произошло ранним утром — в 6:26 по местному времени. Подземный толчок магнитудой 3,3 зарегистрирован на границе с Тывой. Об этом сообщают специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Иркутской области 18 апреля 2025.

По данным оперативного уведомления, эпицентр находился между Кызылом, столицей Тывы, и городами Зима и Тулун — примерно в 1,5 км от границы с республикой.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,8 балла по шкале MSK-64.

К счастью, землетрясение в Иркутской области 18 апреля 2025 не принесло разрушений, никто не пострадал.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на Пасху 20 апреля в Иркутске. Ожидается около +7 градусов.