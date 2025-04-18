Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Иркутской области 18 апреля

Землетрясение в Иркутской области 18 апреля 2025 произошло ранним утром — в 6:26 по местному времени. Подземный толчок магнитудой 3,3 зарегистрирован на границе с Тывой. Об этом сообщают специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.