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«Известия»: власти понизят стихийность волонтерского движения в ЧС после Анапы

Власти России рассматривают возможность ужесточения правил допуска волонтеров к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается допускать к работам в зонах ЧС только тех добровольцев, которые прошли специальное обучение и получили соответствующую аттестацию.

Власти решили урегулировать сферу закона, которая регулирует работу волонтеров в ЧС.

Власти России рассматривают возможность ужесточения правил допуска волонтеров к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается допускать к работам в зонах ЧС только тех добровольцев, которые прошли специальное обучение и получили соответствующую аттестацию.

«В настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность. В свете этого в Федеральном собрании готовятся усовершенствовать законодательную базу и хотят выработать нормы, по которым в зону ЧС будут допускаться только обученные и аттестованные волонтеры», — говорится в материале «Известий».

Ранее в результате крушения танкеров в Керченском проливе на Черноморское побережье начал разливаться мазут. В первые дни тысячи человек по своей воле вышли помогать устранять последствия экологической катастрофы. Подробнее о том, как проходила борьба волонтеров и властей с разливом мазута, — в репортаже URA.RU.