«Известия»: власти понизят стихийность волонтерского движения в ЧС после Анапы

Ранее в результате крушения танкеров в Керченском проливе на Черноморское побережье начал разливаться мазут. В первые дни тысячи человек по своей воле вышли помогать устранять последствия экологической катастрофы. Подробнее о том, как проходила борьба волонтеров и властей с разливом мазута, — в репортаже URA.RU.