«Известия»: власти понизят стихийность волонтерского движения в ЧС после Анапы

Власти решили урегулировать сферу закона, которая регулирует работу волонтеров в ЧС.
Власти России рассматривают возможность ужесточения правил допуска волонтеров к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается допускать к работам в зонах ЧС только тех добровольцев, которые прошли специальное обучение и получили соответствующую аттестацию.
«В настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность. В свете этого в Федеральном собрании готовятся усовершенствовать законодательную базу и хотят выработать нормы, по которым в зону ЧС будут допускаться только обученные и аттестованные волонтеры», — говорится в материале «Известий».
Ранее в результате крушения танкеров в Керченском проливе на Черноморское побережье начал разливаться мазут. В первые дни тысячи человек по своей воле вышли помогать устранять последствия экологической катастрофы. Подробнее о том, как проходила борьба волонтеров и властей с разливом мазута, — в репортаже URA.RU.