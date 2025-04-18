Онколог Черемушкин рассказал, кому грозит рак, как у Заворотнюк и Фриске

Рак головного мозга или глиобластома, от которого скончались российские знаменитости актриса Анастасия Заворотнюк и певица Жанна Фриске является достаточно редкой формой онкологического заболевания. При этом, как отметил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин, такой рак может угрожать каждому.
«Был момент, когда много говорили о том. что постоянные использование мобильных телефонов, их электромагнитный фон может увеличить риски развития такого рака. С этим можно было бы согласиться, но это все надо доказывать. Доказывать достаточно сложно, потому что опухоль мозга — нечастая патология. Кроме того, многие погибают, так и не получив полного диагноза и не успев провести полноценного лечения», — отметил он.
Онколог объяснил, что в перечень возможных рисков, провоцирующих развитие глиобластомы, могут быть внесены пороки развития, внешнее воздействие электромагнитного излучения. При этом он подчеркнул важность ранней диагностики онкозаболевания.
«Если у человека появляется постоянная головная боль, либо нарастающие проблемы со зрением, обонянием, головокружение, необходимо обратиться к врачу и провести исследование головного мозга», — добавил Черемушкин.
Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Последние месяцы она находилась в коме. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. О ее онкологическом диагнозе стало известно в 2014 году.