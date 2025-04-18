Онколог Черемушкин рассказал, кому грозит рак, как у Заворотнюк и Фриске

«Был момент, когда много говорили о том. что постоянные использование мобильных телефонов, их электромагнитный фон может увеличить риски развития такого рака. С этим можно было бы согласиться, но это все надо доказывать. Доказывать достаточно сложно, потому что опухоль мозга — нечастая патология. Кроме того, многие погибают, так и не получив полного диагноза и не успев провести полноценного лечения», — отметил он.