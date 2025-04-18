В Башкирии прогнозируют потепление до +23°

К концу недели в Башкирии потеплеет до +23°. Прогноз погоды на ближайшие три дня составили синоптики Башгидромета.
В пятницу, 18 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +15,+20°, на северо-востоке республики будет прохладнее +9,+14°.
В субботу, 19 апреля, существенных осадков не прогнозируют. Ночью столбик термометра опустится до +2,+7°, днем поднимется до +16,+21°.
В воскресенье, 20 апреля, характер погоды не изменится. Днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем +18,+23°.