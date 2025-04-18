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В Башкирии прогнозируют потепление до +23°

Осадков синоптики не прогнозируют.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

К концу недели в Башкирии потеплеет до +23°. Прогноз погоды на ближайшие три дня составили синоптики Башгидромета.

В пятницу, 18 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +15,+20°, на северо-востоке республики будет прохладнее +9,+14°.

В субботу, 19 апреля, существенных осадков не прогнозируют. Ночью столбик термометра опустится до +2,+7°, днем поднимется до +16,+21°.

В воскресенье, 20 апреля, характер погоды не изменится. Днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем +18,+23°.