Жителям Башкирии после паводка угрожает геморрагическая лихорадка

Дело в том, что из-за раннего тепла люди раньше времени поедут на садовые участки, где могут столкнуться с зараженными мышами.
— Источником инфекции служат мыши, в основном рыжие полевки, — объяснили санитарные врачи. — И лесные мыши тоже могут передавать этот вирус. Человек заражается, вдохнув пыль или воздух, где пробежала или испражнилась инфицированная мышка.
А жители региона сегодня выезжают на дачи и садовые участки, где могли зимовать мыши.
— Осенью мы всегда рекомендуем полностью законсервировать свои дачные дома, а весной ни в коем случае не делать сухую уборку — только влажную, — говорят эпидемиологи. — При уборке поднимается пыль, поэтому надо использовать перчатки и маски, желательно из марли в несколько слоев. Первая уборка в садовом домике должна быть проведена по всем правилам безопасности. Если же мыши продолжают жить на участке, необходимо провести санитарную обработку с помощью химических веществ. Если в коллективном саду регистрируется большое количество мышей, то такие мероприятия организует садовое товарищество.
Также санитарные врачи опасаются, что ранний паводок может разнести инфекцию. Поэтому всем советуют пить только кипяченую или бутилированную воду и не пользоваться паводковой водой для бытовых целей.
— Овощи и фрукты промывайте чистой кипяченой водой и обдавайте кипятком, — объясняют врачи. — Чаще мойте руки или обрабатывайте антисептиками. А пользоваться колодцем или скважиной можно только после получения результатов лабораторных исследований. После паводка обязательно проведите дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий от мышей и крыс.
Мышиная лихорадка — очень коварное заболевание — оно поражает почечную систему и в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.
— Нужно немедленно обратиться к врачу, если у вас внезапно без признаков простуды поднялась температура, начались боли в животе, появились сыпь, диарея, а кожа стала желтушной, — сообщают эпидемиологи. — Не во всех регионах распространена геморрагическая лихорадка, но башкирские врачи хорошо знают ее симптомы.
Специалисты также отмечают необходимость аккуратно обращаться с отходами: мусор и бытовые отходы, в числе которых остатки продуктов, необходимо вовремя вывозить.
— Наш регион выделяет на обработки очень много средств, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Помимо сплошной обработки в черте города мы еще проводим барьерные обработки в лесных массивах для снижения численности грызунов. Ежегодно в Башкирии обрабатываются более 90 тысяч гектаров. Сейчас, как только сойдет снег, они начнутся во всех районах. Мы уже составили план-график обработок и планируем к началу активного сезона их провести для снижения первой волны размножения мышей.