Жителям Башкирии после паводка угрожает геморрагическая лихорадка

— Осенью мы всегда рекомендуем полностью законсервировать свои дачные дома, а весной ни в коем случае не делать сухую уборку — только влажную, — говорят эпидемиологи. — При уборке поднимается пыль, поэтому надо использовать перчатки и маски, желательно из марли в несколько слоев. Первая уборка в садовом домике должна быть проведена по всем правилам безопасности. Если же мыши продолжают жить на участке, необходимо провести санитарную обработку с помощью химических веществ. Если в коллективном саду регистрируется большое количество мышей, то такие мероприятия организует садовое товарищество.