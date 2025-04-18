Утром пробки на дорогах в Омске достигли 11 баллов

На левом берегу движение практически не развивается на улице Конева и 70 лет Октября. Заторы также фиксируются на 3-й Енисейской улице и на мостах. Жителям Омска стоит учитывать эти условия и планировать свои поездки заранее, чтобы избежать задержек.