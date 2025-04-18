Утром пробки на дорогах в Омске достигли 11 баллов

Текущая ситуация с дорожным движением в Омске вызывает определённые трудности. По данным сервиса 2ГИС, уровень загруженности дорог отмечается на уровне 11 баллов. Апрельский снегопад значительно затруднил передвижение по городу, что особенно заметно в центре, на левом берегу и в районе Нефтяников.
Пробки наблюдаются по всему Омску. На правом берегу заторы возникли на таких улицах, как Красный Путь, Орджоникидзе и Берёзовая. Также загружены проспекты Мира и Маркса.
На левом берегу движение практически не развивается на улице Конева и 70 лет Октября. Заторы также фиксируются на 3-й Енисейской улице и на мостах. Жителям Омска стоит учитывать эти условия и планировать свои поездки заранее, чтобы избежать задержек.