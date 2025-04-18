Врач раскрыла, как правильно покрасить яйца на пасху и не отравиться

Натуральные красители не содержат искусственных добавок и реже вызывают аллергию.
Для пасхальных яиц рекомендуется использовать только натуральные красители. Они безопасны для здоровья, что особенно важно для детей и аллергиков, рассказала врач диетолог Ольга Лушникова.
«Наиболее безопасный выбор — натуральные красители. Их преимущество в том, что они не содержат искусственных добавок, не вызывают раздражения слизистой желудка и кишечника и минимизируют риск аллергии», — передает слова врача Газета.ru.
Лушникова добавила, что для получения натуральных оттенков можно использовать свеклу (розовый и бордовый цвета) или куркуму (ярко-желтый), которые не только безопасны, но и полезны. Краснокочанная капуста дает фиолетовые и голубые тона, меняющиеся при добавлении кислоты, а черный чай и кофе создают мягкие бежево-коричневые оттенки для ценителей спокойной гаммы. Уксус поможет закрепить результат.
В этом году Пасха пройдет 20 апреля. Верующие готовятся к празднику в течение семи дней. В это время принято придерживаться строгих правил, в том числе отказаться от определенной пищи и посещать службы в храмах. Кроме того, есть традиция красить яйца и печь куличи в светлый праздник.