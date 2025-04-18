Врач раскрыла, как правильно покрасить яйца на пасху и не отравиться

В этом году Пасха пройдет 20 апреля. Верующие готовятся к празднику в течение семи дней. В это время принято придерживаться строгих правил, в том числе отказаться от определенной пищи и посещать службы в храмах. Кроме того, есть традиция красить яйца и печь куличи в светлый праздник.