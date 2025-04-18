Демограф раскрыл связь между числом половых партнёров и разводами в России

«Если вы сделали аборт, то будет развод или ещё что-нибудь такое в будущем. Также известно, что если у женщины до брака не было партнёра или был один, то браки будут крепкими и долгими. Если было два-три половых партнёра, то меньше 50%, что брак сохранится. А если три-четыре и больше половых партнёров, то в 90% прогнозирован развод», — приводит комментарий эксперта «Радио 1».