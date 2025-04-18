Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демограф раскрыл связь между числом половых партнёров и разводами в России

Ситуация с семьями в России вызывает много вопросов: на каждые 1000 браков приходится более 700 разводов. К такому исходу событий нередко приводит нежелательная беременность и последующий аборт, рассказал директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко.

«Если вы сделали аборт, то будет развод или ещё что-нибудь такое в будущем. Также известно, что если у женщины до брака не было партнёра или был один, то браки будут крепкими и долгими. Если было два-три половых партнёра, то меньше 50%, что брак сохранится. А если три-четыре и больше половых партнёров, то в 90% прогнозирован развод», — приводит комментарий эксперта «Радио 1».

Ткаченко также отметил, что после первого развода женщина может выйти замуж во второй раз с вероятностью 50%. Однако третий брак вызывает сомнения. Четвёртый брак — дело единиц. Эксперт подытожил, что такая статистика остаётся неизменной годами.

А вот психологи уверены, что риск разводов выше у единственных детей в семье. По мнению экспертов, у таких людей редко формируется установка на многодетность.