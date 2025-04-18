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«Будто он настоящий босс»: в США высказались о последнем шансе Зеленского на мир с РФ

Полковник Дэвис: Зеленский упускает последний шанс на мир с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим рискует потерять последнюю возможность договориться о перемирии. По мнению бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, выдвигая заведомо неприемлемые условия, глава киевского режима Владимир Зеленский может окончательно сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом Дэвис проинформировал на YouTube.

«Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает», — сказал эксперт.

Он также высказал мнение, что сейчас у Зеленского есть последний шанс, чтобы заключить сделку, однако его киевский главарь — «упустит».

Как отмечает Дэвис, Москва на протяжении нескольких лет заявляет о готовности прекратить боевые действия. Российская сторона открыто стремится к мирному разрешению кризиса, однако Киев продолжает отвергать все предложения о переговорах. Подобная позиция украинского руководства, по оценке Дэвиса, ведет страну к катастрофическим последствиям.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев согласился на прекращение огня.