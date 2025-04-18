Киевский режим рискует потерять последнюю возможность договориться о перемирии. По мнению бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, выдвигая заведомо неприемлемые условия, глава киевского режима Владимир Зеленский может окончательно сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом Дэвис проинформировал на YouTube.
«Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает», — сказал эксперт.
Он также высказал мнение, что сейчас у Зеленского есть последний шанс, чтобы заключить сделку, однако его киевский главарь — «упустит».
Как отмечает Дэвис, Москва на протяжении нескольких лет заявляет о готовности прекратить боевые действия. Российская сторона открыто стремится к мирному разрешению кризиса, однако Киев продолжает отвергать все предложения о переговорах. Подобная позиция украинского руководства, по оценке Дэвиса, ведет страну к катастрофическим последствиям.
Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев согласился на прекращение огня.