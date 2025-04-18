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В Саратове приостановили работу аэропорта

В Саратове временно приостановили работу аэропорта Гагарин из-за введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Службы аэропорта принимают меры для безопасности.

В Саратове временно приостановили работу аэропорта Гагарин из-за введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — сообщил Кореняко. Информация опубликована в telegram-канале официального представителя Росавиации.

Кореняко добавил, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые действия для поддержания безопасности.