Актриса из Иркутска сыграет в мини-сериале «Опасные связи»

20 апреля выйдет мини-сериал «Опасные связи» (16+) — драматическая история о любовном треугольнике внутри одной семьи. Одну из ролей в сериале сыграла иркутянка Татьяна Клюкина. В 1998 году актриса окончила Московскую актерскую школу при институте художественного образования Российской академии образования, а в 2008 году — Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. В ее фильмографии более 160 работ, среди которых «Реальные пацаны» (16+), «Анна-детективъ» (16+), «Интерны» (16+), «Лесник» (16+), «Стой! Не то мама будет гадать» (16+), пишет ИА IrkutskMedia.
Все начинается с того, что молодой и талантливый архитектор из Москвы Иван (Николай Коротаев) приезжает в провинциальный город, чтобы выполнить заказ местной мэрии. Столичного гостя встречает градоначальник Михаил Петрович Кирьянов (Андрей Заводюк) вместе со своими приближенными и родней. Практически с первого взгляда в Ивана влюбляется юная дочь политика Катя (Александра Суркова) — избалованная девушка, привыкшая получать всё, что она захочет.
«У моей героини очень сложная, драматическая, и я бы даже сказала, что спорная история. Это девушка с темным прошлым, которое она скрывает. В своем желании красиво и хорошо жить Елена жертвует самым главным — любовью, поскольку любви к мужу у нее не было, нет и не будет. На мой взгляд, начало подобных отношений — это всегда начало конца, ведь как только встречается настоящая любовь, всё начинает рушиться, и весь этот дом сыпется. С моей героиней именно это и происходит», — рассказала актриса Ирина Темичева.
Проблема в том, что Иван не только не отвечает Кате взаимностью, но и теряет голову от другой — от невестки мэра Елены (Ирина Темичева), жены его старшего сына Олега (Антон Сёмкин). Женщина не остается равнодушной к поклоннику, однако понимает, что порвать с богатыми и могущественными родственниками не так уж и просто, даже когда на кону стоит большая любовь. Между тем по городу распространяются неприятные слухи про Кирьяновых, а семья и на самом деле скрывает «скелеты в шкафу».