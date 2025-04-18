Актриса из Иркутска сыграет в мини-сериале «Опасные связи»

«У моей героини очень сложная, драматическая, и я бы даже сказала, что спорная история. Это девушка с темным прошлым, которое она скрывает. В своем желании красиво и хорошо жить Елена жертвует самым главным — любовью, поскольку любви к мужу у нее не было, нет и не будет. На мой взгляд, начало подобных отношений — это всегда начало конца, ведь как только встречается настоящая любовь, всё начинает рушиться, и весь этот дом сыпется. С моей героиней именно это и происходит», — рассказала актриса Ирина Темичева.