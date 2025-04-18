Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Саратова введены временные ограничения

Меры приняты с целью обеспечения безопасности полётов.

В воздушной гавани Саратова установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин); код ИКАО: UWSG», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Грозного и Владикавказа введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов.

Кроме того, накануне ограничения приём и вылет самолётов были установлены в воздушной гавани Волгограда.