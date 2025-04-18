В аэропорту Саратова введены временные ограничения

В воздушной гавани Саратова установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
«Временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин); код ИКАО: UWSG», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.
Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Грозного и Владикавказа введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов.
Кроме того, накануне ограничения приём и вылет самолётов были установлены в воздушной гавани Волгограда.