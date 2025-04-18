Победителю первенства мира по универсальному бою из Иркутска помогут с жильем

Победительница первенства мира по универсальному бою Алена Беломестных получит социальную жилищную выплату от министерства спорта Иркутской области. На выделенные из регионального бюджета средства она сможет приобрести жилье или начать строительство дома.
Мера поддержки предназначена для спортсменов и их тренеров за высокие спортивные достижения. Нуждающихся в «квадратах» ставят на соответствующий учет после громких побед.
С 2011 года до настоящего времени улучшить свои жилищные условия по программе смогли 45 человек. В этом году на социальную жилищную выплату предусмотрено более 4,8 млн рублей.
Напомним, житель Тайшета воссоединился с тремя братьями спустя 27 лет разлуки.