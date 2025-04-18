Костя Цзю: Овечкин является главным спортсменом мира

«Это очень громаднейшее достижение, которое сподвигнет родителей приводить своих детей на хоккейные площадки. Это важная миссия, у меня была миссия, и Саша делает тоже самое. Сейчас мы увидим, что благодаря этому рекорду огромное количество функционеров захотят сделать новые хоккейные залы. Спортсмен года — это однозначно и не только в России. Я думаю, что он может претендовать на спортсмена года по всем видам спорта», — сказал он.