Костя Цзю: Овечкин является главным спортсменом мира

Российский форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является спортсменом года не только в России, но и в мире. Об этом корреспонденту aif.ru заявил абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
«Это очень громаднейшее достижение, которое сподвигнет родителей приводить своих детей на хоккейные площадки. Это важная миссия, у меня была миссия, и Саша делает тоже самое. Сейчас мы увидим, что благодаря этому рекорду огромное количество функционеров захотят сделать новые хоккейные залы. Спортсмен года — это однозначно и не только в России. Я думаю, что он может претендовать на спортсмена года по всем видам спорта», — сказал он.
Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова сообщала aif.ru, что российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стоит представить к ордену Дружбы.
До этого мэр Вашингтона Мюриэл Боузер официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.