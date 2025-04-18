Иркутянам напоминают об ответственности за порчу памятных мест и мемориалов

Напомним, что в Конституции РФ закреплена защита исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (ст. 67.1). При этом ответственность за подобные деяния предусмотрена несколькими статьями УК РФ — 214, 244.4, 354.1. Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет предусмотрено за уничтожение либо повреждение группой лиц воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России.