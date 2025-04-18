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Иркутянам напоминают об ответственности за порчу памятных мест и мемориалов

Иркутск, НИА-Байкал — Жителям Иркутска напоминают об ответственности за осквернение, уничтожение и повреждение памятников и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.

Источник: Reuters

За такие действия Уголовным кодексом РФ предусмотрены арест и лишение свободы, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

«Призываем иркутян и гостей города бережно относиться к местам, которые связаны с историей страны и ее защитниками. Общественные территории и мемориальные объекты в областном центре находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Это, с одной стороны, способствует повышению уровня безопасности граждан, а с другой — дает возможность контролировать сохранность памятных мест и выявлять вандалов», — уточнили в администрации Иркутска.

Напомним, что в Конституции РФ закреплена защита исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (ст. 67.1). При этом ответственность за подобные деяния предусмотрена несколькими статьями УК РФ — 214, 244.4, 354.1. Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет предусмотрено за уничтожение либо повреждение группой лиц воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России.

Также арест от трех месяцев или лишение свободы до трех лет грозит за вандализм — осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.