Экс-президент США Джо Байден, начавший карьеру платного спикера после завершения президентского срока, устанавливает скромный, по его меркам, гонорар в $300 тыс. за одно выступление. Однако, как сообщает NYP со ссылкой на информированный источник, спрос на его услуги оказался крайне низким.
«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих», — информирует издание, ссылаясь на источник.
Как сообщил источник газеты, бывшего президента представляет агентство Creative Artists Agency, столкнувшееся с проблемами при организации его выступлений.
Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского: американский глава обвинил их неправильной политике, которая привела к конфликту с Россией.