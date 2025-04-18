Экс-президент США Байден подался в платные спикеры: сколько он просит за выступление

Экс-президент США Джо Байден, начавший карьеру платного спикера после завершения президентского срока, устанавливает скромный, по его меркам, гонорар в $300 тыс. за одно выступление. Однако, как сообщает NYP со ссылкой на информированный источник, спрос на его услуги оказался крайне низким.