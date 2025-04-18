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Экс-президент США Байден подался в платные спикеры: сколько он просит за выступление

NYP: Байден хочет за выступление на мероприятии 300 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент США Джо Байден, начавший карьеру платного спикера после завершения президентского срока, устанавливает скромный, по его меркам, гонорар в $300 тыс. за одно выступление. Однако, как сообщает NYP со ссылкой на информированный источник, спрос на его услуги оказался крайне низким.

«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих», — информирует издание, ссылаясь на источник.

Как сообщил источник газеты, бывшего президента представляет агентство Creative Artists Agency, столкнувшееся с проблемами при организации его выступлений.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского: американский глава обвинил их неправильной политике, которая привела к конфликту с Россией.