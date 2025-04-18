Минобороны РФ: группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

В ведомстве уточнили, что речь идёт о более чем десяти украинских военных. В сообщении сказано, что бойцы группировки войск «Север» гарантируют солдатам ВСУ, сдавшимся в плен, жизнь и достойное обращение согласно законам Российской Федерации, а также нормам международного права.