Минобороны РФ: группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

Группа солдат Вооружённых сил Украины сдалась в плен в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о более чем десяти украинских военных. В сообщении сказано, что бойцы группировки войск «Север» гарантируют солдатам ВСУ, сдавшимся в плен, жизнь и достойное обращение согласно законам Российской Федерации, а также нормам международного права.
В МО подчеркнули, что украинские военные попали в окружение в Курской области. ВСУ несут значительные потери. Сдаются и рядовые солдаты, и кадровые офицеры.
«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям», — рассказали в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Курской области российские военные взяли в плен свыше 500 бойцов Вооружённых сил Украины. Среди пленных оказался наёмник из Колумбии.