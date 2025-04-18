Санду пообещала в ближайшие недели решить вопрос верительных грамот посла России

Президент Молдавии Майя Санду в ближайшие недели определится, примет ли она верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. Такое обещание молдавский лидер дала в эфире канала Jurnal TV.
Политик оправдалась перед журналистами за такую долгую задержку некими многочисленными недружественными шагами России по отношению к Молдавии.
«Посмотрим и проанализируем в будущем… Посмотрим в ближайшие недели как поступить», — сказала она, попутно обвинив Москву в том, что она якобы неуважительно высказывается о целостности и территориальной целостности Молдавии.
Президент России Владимир Путин назначил дипломата Олега Озерова послом России в Молдавии. Другим указом глава государства освободил от должности посла в Молдавии Олега Васнецова.
31 марта этого года министерство иностранных дел Республики Молдова объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства Российской Федерации в стране. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова, заявили в Кишиневе.
Спустя несколько дней Россия, в качестве ответной меры, выслала троих дипломатов Молдавии и объявляет их персонами нон грата. В связи с этим в дипломатическое ведомство была вызвана посол Молдавии в Москве Лилиан Дария.