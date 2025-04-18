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Санду пообещала в ближайшие недели решить вопрос верительных грамот посла России

Санду объяснила, почему вопрос верительных грамот посла РФ до сих пор не решен.

Источник: Комсомольская правда

Президент Молдавии Майя Санду в ближайшие недели определится, примет ли она верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. Такое обещание молдавский лидер дала в эфире канала Jurnal TV.

Политик оправдалась перед журналистами за такую долгую задержку некими многочисленными недружественными шагами России по отношению к Молдавии.

«Посмотрим и проанализируем в будущем… Посмотрим в ближайшие недели как поступить», — сказала она, попутно обвинив Москву в том, что она якобы неуважительно высказывается о целостности и территориальной целостности Молдавии.

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Олега Озерова послом России в Молдавии. Другим указом глава государства освободил от должности посла в Молдавии Олега Васнецова.

31 марта этого года министерство иностранных дел Республики Молдова объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства Российской Федерации в стране. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова, заявили в Кишиневе.

Спустя несколько дней Россия, в качестве ответной меры, выслала троих дипломатов Молдавии и объявляет их персонами нон грата. В связи с этим в дипломатическое ведомство была вызвана посол Молдавии в Москве Лилиан Дария.