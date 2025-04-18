В выходные в Башкирии ожидается 23-градусная весенняя жара

Так, в субботу, 19 апреля, в течение дня осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть с умеренной силой, однако дневные порывы могут усилиться. Ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, днём воздух прогреется до +16…+21°C.