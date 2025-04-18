В выходные в Башкирии ожидается 23-градусная весенняя жара

Стало известно, какой будет погода в выходные в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в регион придет настоящая жара.
Так, в субботу, 19 апреля, в течение дня осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть с умеренной силой, однако дневные порывы могут усилиться. Ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, днём воздух прогреется до +16…+21°C.
На следующий день, 20 апреля, погода останется преимущественно сухой, хотя в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер сохранит юго-западное направление и умеренную интенсивность, с усилением порывов в дневное время. Температурный режим станет немного теплее: ночью столбики термометров покажут +5…+10°C, а днём воздух прогреется до +18…+23°C.
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