Предупредите близких: Психолог назвала 7 простых советов, как удачно провести первое свидание

К сожалению, не все до конца честны, люди могут приукрасить реальность, чтобы показаться лучше, чем есть на самом деле, продолжила специалист. Некоторые скрывают истинный возраст, статус или цель знакомств. Но и в офлайн жизни есть те же риски, просто важно не терять бдительность, судить не по словам, а по поступкам.