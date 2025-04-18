Предупредите близких: Психолог назвала 7 простых советов, как удачно провести первое свидание

Даже самое многообещающее онлайн-знакомство — это в первую очередь общение с незнакомцем. Поэтому важно учитывать, что виртуальный образ не всегда совпадает с реальностью.
Недели приятных разговоров не гарантируют, что вы знаете человека. Личная встреча открывает новые стороны собеседника. Невозможно оценить манеру общения, мимику, голос, запах через онлайн общение. Профиль может отличаться от реальности — иногда случайно, иногда специально.
Татьяна Любина.
Психолог сервиса для поиска отношений Теамо.
К сожалению, не все до конца честны, люди могут приукрасить реальность, чтобы показаться лучше, чем есть на самом деле, продолжила специалист. Некоторые скрывают истинный возраст, статус или цель знакомств. Но и в офлайн жизни есть те же риски, просто важно не терять бдительность, судить не по словам, а по поступкам.
По словам психолога, лёгкое волнение на первом свидании — совершенно нормально. Ведь появляется возможность узнать нового человека, получить впечатления и просто приятно провести время. Не стоит зацикливаться на ожиданиях, чтобы не столкнуться с разочарованием, ненужным напряжением, искусственностью в поведении и чувством упущенной возможности. Эксперт советует сосредоточиться на моменте и искреннем общении.
«Первая встреча — это не экзамен, а знакомство. Будьте собой, сохраняйте лёгкость и открытость. Если что-то пойдёт не так — это просто опыт, а не конец света. Главное — это ваша безопасность и комфорт!» — напоминает Любина.
Кроме этого следует ответственно подходить к использованию приложений для знакомств. Начать общение с потенциальным партнёром в дейтинг-сервисе стоит с внимательной проверки профиля. Следует обратить внимание на количество и качество фотографий, их разнообразие и актуальность. По словам эксперта, если профиль содержит лишь одну-две идеализированные фотографии, это должно вызывать сомнения относительно подлинности аккаунта. Психолог не советует спешить переходить из приложения в мессенджеры, сначала лучше пообщаться там, где сервис обеспечивает безопасность.
Для первого свидания лучше выбирать общественные места, такие как кафе, торговые центры или парки. Наличие окружающих людей создаёт дополнительный уровень безопасности и позволяет чувствовать себя увереннее.
«Постарайтесь избегать изолированных локаций, встреч в автомобиле или визитов домой, особенно во время первых встреч. Правильный выбор места способствует созданию комфортной обстановки и гарантирует вашу безопасность», — поясняет эксперт.
Также следует предупредить близких людей о предстоящем свидании. Сообщить им имя нового знакомого, место и время встречи. Это поможет оставаться на связи и обеспечит дополнительную безопасность. Можно включить функцию отслеживания местоположения в приложениях вроде WhatsApp или Telegram, чтобы родные могли следить за перемещениями.
Не рекомендуется брать с собой большие суммы наличных, дорогие украшения или важные документы. Для хранения личных вещей проще использовать сумку или карманы, и постоянно держать их в поле зрения. Так можно сосредоточиться на приятном общении и избежать ненужного беспокойства.
О формате встречи следует договориться заранее. Например, можно обозначить, что на первом свидании физический контакт некомфортен. Если поведение собеседника вызывает тревогу — будь то агрессивные шутки, чрезмерная настойчивость или попытки склонить к физической близости — нужно не бояться вежливо закончить встречу. Не стоит пренебрегать своими ощущениями и оставаться там, где некомфортно.
«Сохраняйте личную информацию в тайне — не делитесь домашним адресом, местом работы или финансовыми деталями. Если собеседник активно интересуется настолько личными подробностями на первом свидании, это повод насторожиться. Попытки выведать конфиденциальную информацию могут свидетельствовать о недобрых намерениях. Будьте осмотрительны и берегите свою приватность. Ваше личное пространство заслуживает уважения», — подвела итог психолог.
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