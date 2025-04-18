Священник Портнов посоветовал, как правильно красить яйца на Пасху

Выбор цвета для окрашивания яиц на Пасху не имеет значения, отметил в беседе с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Это не принципиально. Традиционно, конечно, красный является символом Пасхи, как цвет крови, которая пролита Господом за нас. Еще есть история, когда равноапостольная Мария Магдалина пришла к Тиберию и рассказала о воскрешении Христа. Император не поверил и сказал, что это так же невозможно, как и то, что яйцо станет красным, и оно стало красным», — объяснил он.
Священнослужитель подчеркнул, что имеет значение само яйцо в качестве символа.
«Тут важен сам символ яйца, то есть внутри него находится жизнь. Яйцо, как символ воскрешения. А уж какое оно, перепелиное или страусиное, или еще какое-нибудь, какого цвета, это не имеет никакого значения», — добавил он.
Ранее священник Портнов объяснил, что нужно делать в Чистый четверг.