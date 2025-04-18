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ТАСС: ВСУ угрожают репрессиями родне сдавшихся в плен под Курском солдат

Об этом сообщают сами родные украинских военнослужащих.
Источник: Аргументы и факты

По данным, опубликованным ТАСС со ссылкой на информацию российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины, как утверждается, оказывает давление на родственников военнослужащих, попавших в плен на территории Курской области.

По сообщениям, поступающим от самих семей украинских солдат, им угрожают мерами репрессивного характера в случае, если их близкие добровольно сдаются российским силам.

Согласно этим данным, личному составу ВСУ, оставшемуся в районе приграничья Суджи, якобы сообщили о возможных последствиях для их семей в случае капитуляции, что, по утверждению источников, направлено на предотвращение массовой сдачи в плен.

Ранее сообщалось, как группа солдат Вооружённых сил Украины сдалась в плен в Курской области.