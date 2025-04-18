Делегация РФ вылетела за Благодатным огнем в Израиль

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит Благодатный огонь из храма Гроба Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к празднику Пасхи. В 2025 году празднование Воскресения Христова 20 апреля совпадет у всех христианских конфессий. По традиции Благодатный огонь, как великую святыню, доставляют в разные страны.