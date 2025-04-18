Суд Киева арестовал участки крупнейшего месторождения лития на Украине

Арест наложен в рамках дела, которое расследуется с 2016 года, сообщает LIGA.net со ссылкой на NV. Оно возбуждено по статье УК Украины по статье о «завладении чужим имуществом или приобретении прав на имущество путем обмана». «Укрлитийдобыча» заключила фиктивные сделки, в результате которых получила контроль над участками месторождения без законных оснований, следует из реестра.