Шакиров: IKEA продала все площадки в России, ей будет тяжело вернуться

Шведская компания IKEA не появится в России в ближайшие пять лет, несмотря на регистрацию товарного знака. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Ранее стало известно, что шведский ритейлер IKEA, приостановивший работу в России весной 2022 года, зарегистрировал в РФ новый товарный знак. Соответствующая заявка была подана в Роспатент в июле 2023 года.
«Все зарубежные компании, даже если они ушли из России, постоянно перерегистрируют торговые знаки для того, чтобы никто не мог использовать торговое наименование без их разрешения. Все шведские компании заняли принципиально позицию, тот же самый H&M, IKEA, поэтому они продали все свои активы. Например, торговые центры “Мега”, которые принадлежали компании IKEA, продали “Газпромбанку”, а уже он сдал помещения в аренду. Поэтому говорить о возвращении компании IKEA в ближайшее время на российский рынок — преждевременно. Я думаю, что это дело все-таки очень отдаленного будущего», — сказал собеседник издания.
При этом Шакиров отметил, что компания IKEA не появится в России в ближайшие пять лет.
«Я думаю, что 99 процентов, что мы не увидим в ближайшие пять лет компанию IKEA в России. Это большие компании, которые вкладывали очень значительные средства и их бизнес прежде всего основан на площадях. Они их все продали, а им никто их возвращать не будет», — добавил эксперт.
До этого сообщалось, что дочерняя компания «Газпрома» — АО «Газпром бытовые системы» — готовится к перезапуску бывших заводов Bosch в Санкт-Петербурге. Уже в 2025 году на этих мощностях планируется начать производство стиральных машин и холодильников.