Шакиров: IKEA продала все площадки в России, ей будет тяжело вернуться

«Все зарубежные компании, даже если они ушли из России, постоянно перерегистрируют торговые знаки для того, чтобы никто не мог использовать торговое наименование без их разрешения. Все шведские компании заняли принципиально позицию, тот же самый H&M, IKEA, поэтому они продали все свои активы. Например, торговые центры “Мега”, которые принадлежали компании IKEA, продали “Газпромбанку”, а уже он сдал помещения в аренду. Поэтому говорить о возвращении компании IKEA в ближайшее время на российский рынок — преждевременно. Я думаю, что это дело все-таки очень отдаленного будущего», — сказал собеседник издания.