В двух районах Новосибирска ограничат парковку

В Дзержинском и Калининском районах будет ограничена парковка. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Запрет коснётся следующих участков:
- улица Авиастроителей вблизи здания № 37/1;
- улица Дунайская от дома № 19 до дома № 1;
- улица Народная от дома № 32 до дома № 40;
- улица Мясниковой от улицы Гребенщикова до Красного проспекта.
После 20 апреля там установят соответствующие дорожные знаки. Помимо этого, на улице Геодезической от дома № 7/1 до дома № 1 знаки «Остановка запрещена» поменяют на знаки «Стоянка запрещена».
Водителям призывают быть внимательными при проезде вышеуказанных улиц и напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что из-за выпавшего ночью снега утром 18 апреля в мегаполисе взлетели цены на такси.