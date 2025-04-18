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В двух районах Новосибирска ограничат парковку

Также на улице Геодезической заменят некоторые дорожные знаки.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Дзержинском и Калининском районах будет ограничена парковка. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Запрет коснётся следующих участков:

  1. улица Авиастроителей вблизи здания № 37/1;
  2. улица Дунайская от дома № 19 до дома № 1;
  3. улица Народная от дома № 32 до дома № 40;
  4. улица Мясниковой от улицы Гребенщикова до Красного проспекта.

После 20 апреля там установят соответствующие дорожные знаки. Помимо этого, на улице Геодезической от дома № 7/1 до дома № 1 знаки «Остановка запрещена» поменяют на знаки «Стоянка запрещена».

Водителям призывают быть внимательными при проезде вышеуказанных улиц и напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что из-за выпавшего ночью снега утром 18 апреля в мегаполисе взлетели цены на такси.