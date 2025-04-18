СФР по Иркутской области назначил более 1,5 тысяч пенсий без заявлений

С начала года более 1,5 тысячам жителей Приангарья пенсии назначили без заявлений. Об этом сообщают в пресс-службе Отделения СФР по Иркутской области.
— Человеку назначают страховую или социальную пенсию по инвалидности в беззаявительном формате на основании сведений из Федерального реестра инвалидов, — рассказал управляющий отделением Соцфонда Алексей Макаров. — Уведомление о принятом решении направляется в личный кабинет на портале Госуслуг либо по почте.
Важно! Если ранее человек не получал никаких выплат от регионального Отделения Соцфонда, то ему необходимо выбрать способ доставки пенсии — через кредитные учреждения либо через почтовые отделения. Сделать это можно, не выходя их дома, на портале Госуслуг, либо лично — в клиентской службе СФР или в МФЦ.
Напомним, бесплатную диспансеризацию проводят медработники для ветеранов Великой Отечественной войны. Также обследования пройдут приравненные к ним категории граждан. Стоит отметить, что мероприятия проводят в преддверии Дня Победы.