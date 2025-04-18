СФР по Иркутской области назначил более 1,5 тысяч пенсий без заявлений

Важно! Если ранее человек не получал никаких выплат от регионального Отделения Соцфонда, то ему необходимо выбрать способ доставки пенсии — через кредитные учреждения либо через почтовые отделения. Сделать это можно, не выходя их дома, на портале Госуслуг, либо лично — в клиентской службе СФР или в МФЦ.