В Госдуме предложили наложить мораторий на всероссийские проверочные работы в школах: вот что нужно знать

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (партия ЛДПР) выступил с инициативой временно приостановить проведение ВПР в российских школах. Соответствующее обращение направлено главе Рособрнадзора Анзору Музаеву. Об этом сообщают РИА Новости, располагающие копией документа.
Парламентарий предлагает ввести мораторий для: выработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов на выполнение заданий, а также организации масштабных консультаций с профессиональным сообществом и родителями по вопросам совершенствования системы проверочных работ.
«Высвободившееся в учебном расписании время предлагается направить на дополнительное и углублённое изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР», — следует из текста документа.
Кроме этого, в обсуждениях должны принять участие педагоги, эксперты в области образования и представители родительской общественности.
Ранее Минпросвещения РФ утвердило нормы времени на домашнее задание для начальной школы. Так, новые учебные нормативы вступят в силу для российских школьников с 1 сентября 2025.