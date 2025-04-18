Мэрия Миасса запретила горожанам жечь покрышки на Пасху

По словам старожилов, традиции жечь резину на Пасху уже около трех десятков лет. Три года назад во время любительского огненного шоу пострадала женщина. Горожанин раскручивал полыхающие покрышки, но упустил одну. Она отлетела в сторону и угодила в зрительницу. Женщина получила ожоги рук и лица.