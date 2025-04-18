Мэрия Миасса запретила горожанам жечь покрышки на Пасху

Администрация Миасса призвала горожан отказаться от традиции и не поджигать автопокрышки во время празднования православной Пасхи.
— Ежегодно в пасхальную ночь в южной части города фиксируются случаи несанкционированного сжигания автомобильных покрышек вблизи жилых домов, — заявили в мэрии. — Напоминаем, что подобные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, наносят вред окружающей среде и являются нарушением законодательства.
Миасцев попросили не играть с огнем, а Пасху отмечать в храмах или в кругу семьи.
Нарушителям в мэрии грозят административной ответственностью.
Уверенности в том, что горожане решат внять призыву, нет. Поэтому в праздничную ночь в Миассе усилят дежурство полицейских, пожарных и других экстренных служб.
По словам старожилов, традиции жечь резину на Пасху уже около трех десятков лет. Три года назад во время любительского огненного шоу пострадала женщина. Горожанин раскручивал полыхающие покрышки, но упустил одну. Она отлетела в сторону и угодила в зрительницу. Женщина получила ожоги рук и лица.