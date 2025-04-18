В Саратове приостановлена работа аэропорта

Около 05:40 18 апреля начали действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин). Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Временные ограничения относятся к гражданским воздушным судам. Приоритет Росавиации — обеспечение безопасности полетов пассажиров. Экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники служб аэропорта приняли все необходимые для этого меры.
Вечером 17 апреля временные ограничения на осуществление полетов вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного. Меры начали действие с 19:52 по Москве. Через несколько часов временные ограничения сняли. Под них попадали воздушные гавани Беслан и Северный. Часом ранее ограничения ввели и в аэропорту Волгограда.