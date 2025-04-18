Крупнейшее на Украине литиевое месторождение взяли под арест: подробности

Напомним, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США было сорвано 28 февраля. Тогда в Белом доме произошло одно из самых странных событий за всю историю дипломатии. Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире, перед объективами сотен телекамер. Пресс-конференция переросла в перепалку, перепалка — в спор, спор перешел на крик.