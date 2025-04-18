Крупнейшее на Украине литиевое месторождение взяли под арест: подробности

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития, которое считается крупнейшим на Украине и в Европе. Месторождение находится в Кировоградской области, а его разработкой занималось предприятие «Укрлитийдобыча», принадлежащее бизнесмену Сергею Табалову. Об этом свидетельствует выписка из государственного реестра судебных решений.
Арест наложен в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2016 году по статье о незаконном завладении имуществом. Согласно документам, компания приобрела участки через фиктивные сделки. В реестре указано, что на этих землях велась незаконная добыча литиевых руд, что противоречит интересам государства и граждан Украины.
Участки признаны вещественными доказательствами, и суд постановил их арестовать. Наблюдатели отмечают, что решение принято на фоне переговоров Украины и США о разработке месторождений полезных ископаемых.
По данным украинской «Экономической правды», Табалов вложил в разведку Полоховского месторождения 100 млн гривен (порядка 2,4 млн долларов). Лицензия на добычу обошлась ему в 119 млн гривен (2,8 млн долларов). Прокуратура привела к остановке единственного на Украине проекта с действующим специальным разрешением.
Согласно данным DW*, «Укрлитийдобыча» получила разрешение на разработку в 2017 году, а в 2018—2020 годах провела геологоразведку по международным стандартам. Результаты подтвердили, что месторождение — крупнейшее в Европе с запасами около 40 млн тонн литиевой руды. Украинская госкомиссия оценила запасы скромнее — в 30 млн тонн.
Однако по данным издания «Укррудпром», ссылающейся на геологическую разведку, запасы лития на этом объекте превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.
Напомним, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США было сорвано 28 февраля. Тогда в Белом доме произошло одно из самых странных событий за всю историю дипломатии. Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире, перед объективами сотен телекамер. Пресс-конференция переросла в перепалку, перепалка — в спор, спор перешел на крик.
Но уже 18 апреля первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что стороны подписали меморандум по соглашению об ископаемых. В документе изложены все требования сторон. Подписание меморандума стало первым шагом к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве.
* — Организация, признанная в России СМИ-иноагентом.