Всё законно: суд встал на сторону Лободы в споре с автором хита «К чёрту любовь»

Олег Влади, автор хита Светланы Лободы «К черту любовь» во второй раз получил судебный отказ в запрете артистке исполнять эту песню из-за высказываний против СВО. Накануне это решение принял Истринский городской суд Подмосковья. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.
Истец в суде обращал внимание на то, что Лобода не раз говорила о том, что гонорары от выступлений она будет направлять на помощь ВСУ. Влади направил в адрес певицы письмо с отзывом согласия на использование хита, которое певица проигнорировала.
В первый раз суд признал законным договор о передаче прав на песню Светлане Лободе, а Первый кассационный суд отклонил решение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение в Истринский городской суд Московской области.
Во второй раз суд опять отказал Влади, а он, в свою очередь, снова подал апелляционную жалобу. Пока Мособлсуд не назначил дату рассмотрения дела.
Ранее осудившая действия России и сбежавшая в Европу певица Светлана Лобода оказалась в эпицентре очередного скандала. Она устроила истерику во время концерта в Ереване, когда одна из слушателей отказалась критиковать РФ за начало спецоперации на Украине.
А до этого сообщалось, что Светлана Лобода и Вера Брежнева, которые всегда зарабатывали в России, теперь мечутся по заграницам, ближним и дальним. Однако и там дела идут плохо — билеты на концерты украинских певиц не раскупают.