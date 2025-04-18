Дзюник: за приезд в Россию Ван Дамм может запросить 10 млн долларов

«Он в Россию едет за деньги. Ну кому нужен сейчас Ван Дамм? Кто он такой? Артист конца прошлого века. Снимать-то его уже больше никто не снимает, этого Ван Дамма. Там он не нужен по большому счету никому, а деньги-то ему нужны. Вот он теперь решил заработать на России. Кто-то в США платит ему. Думаю, что это где-то в районе 10 миллионов долларов», — поделился продюсер.