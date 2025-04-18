Дзюник: за приезд в Россию Ван Дамм может запросить 10 млн долларов

Актер и спортсмен Жан-Клода Ван Дамм может приехать в Россию, чтобы заработать. Комментируя aif.ru опубликованное в соцсетях заявление актера о желании посетить РФ, продюсер Леонид Дзюник отметил, что его гонорар может составить 10 миллионов долларов.
«Он в Россию едет за деньги. Ну кому нужен сейчас Ван Дамм? Кто он такой? Артист конца прошлого века. Снимать-то его уже больше никто не снимает, этого Ван Дамма. Там он не нужен по большому счету никому, а деньги-то ему нужны. Вот он теперь решил заработать на России. Кто-то в США платит ему. Думаю, что это где-то в районе 10 миллионов долларов», — поделился продюсер.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала возможной провокацией заявление актера и спортсмена Жан-Клода Ван Дамма о желании приехать в Россию и стать «послом мира». По ее мнению, инициатива американца выглядит странной на фоне его прежней поддержки Украины.
Отметим, что обращение голливудского актера к президенту РФ Владимиру Путину было ранее опубликовано в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.