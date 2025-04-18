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Новые подробности в деле экс-чиновников Дедова и Смирнова: против них дали показания

Депутат и бизнесмен из Курска дали показания на экс-чиновников Дедова и Смирнова.

Источник: Комсомольская правда

В деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова появились новые подробности.

Как стало известно, показания против Смирнова и Дедова дали гендиректор «КТК сервис» Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев, находящийся сейчас в зоне СВО. Чиновники обвиняются в хищении более 1 млрд рублей при возведении укреплений на границе с Украиной. Об это сообщает ТАСС, имея в распоряжении материалы дела.

«Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова», — следует из текста документа.

При этом в материалах дела, рассмотренного Мещанским судом Москвы, содержатся свидетельские показания о том, что Дедов в период работы в администрации Курской области брал 15-процентные откаты от объема гособоронзаказов.

На данный момент обвиняемые содержатся в СИЗО, при этом им грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок 10 лет.