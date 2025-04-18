Новые подробности в деле экс-чиновников Дедова и Смирнова: против них дали показания

Как стало известно, показания против Смирнова и Дедова дали гендиректор «КТК сервис» Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев, находящийся сейчас в зоне СВО. Чиновники обвиняются в хищении более 1 млрд рублей при возведении укреплений на границе с Украиной. Об это сообщает ТАСС, имея в распоряжении материалы дела.