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Магнитные бури больше не потревожат новосибирцев

Магнитные бури отступают.

Источник: Сиб.фм

18 апреля в Новосибирске ожидается относительное затишье на магнитном фронте. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность немного возрастёт с полуночи до 3:00 и с 9:00 до 12:00, но не превысит уровень слабой бури (индекс Кр до 5).

В остальное время магнитосфера будет спокойной, серьёзных воздействий на самочувствие метеозависимых не прогнозируется.

Бурные дни позади — ранее Землю накрыли два мощных протуберанца. Но, по оценкам астрономов, вчера, 17 апреля, влияние солнечной плазмы стало ослабевать.