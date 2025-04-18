Магнитные бури больше не потревожат новосибирцев

18 апреля в Новосибирске ожидается относительное затишье на магнитном фронте. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность немного возрастёт с полуночи до 3:00 и с 9:00 до 12:00, но не превысит уровень слабой бури (индекс Кр до 5).