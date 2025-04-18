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Омичи смогут чаще летать в северную столицу

С 5 июня из Омска открывается третий рейс в Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска и Омской области имеют больше возможностей посетить северную столицу. С началом весенне-летнего расписания значительно увеличилась частота авиарейсов из Омска в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

Авиакомпания «Северный ветер» расширила свои предложения, выполняя рейсы в Санкт-Петербург шесть раз в неделю (ежедневно, кроме вторника).

Авиакомпания «Россия» продолжает ежедневные рейсы в Санкт-Петербург, вылетая из Омска в 06:40.

С 5 июня к ним присоединится авиакомпания «Аэрофлот», которая будет осуществлять рейсы по вторникам, четвергам и субботам, с вылетом из Омска в 08:50. Билеты уже доступны в продаже.

Таким образом, жители Омска теперь могут выбрать наиболее удобное для себя время вылета и авиакомпанию. Ранее мы сообщали, что из Омска могут быть запущены дневные рейсы в Москву.