Две выставки ко Дню Победы, открылись в резиденции губернатора на Урале

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин дал старт двум уникальным выставкам, посвящённым 80-летию Великой Победы. В резиденции главы региона объединили информационный проект Уральской торгово-промышленной палаты «Урал: Родины щит и меч» с выставкой живописи уральских художников «Заводы-герои. Герои заводов».
«Инициативы, сохраняющие память о подвиге предприятий и жителей Свердловской области в Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении страны, очень важны и своевременны. Регион был надёжным крепким тылом, на его территории в те годы разместили более 400 крупнейших предприятий, научных и культурных институций. Урал, который много веков назад принял на себя миссию быть опорным краем державы, гордо несёт её по сей день», — сказал Дмитрий Ионин.
Выставка под названием «Урал: Родины щит и меч» подготовлена творческой командой Уральской торгово-промышленной палаты и представляет собой 11 информационных панелей о вкладе промышленности Урала в Победу. К работе над стендами были привлечены корпоративные музеи и профильные отделы промышленных предприятий области. Герои выставки — трудовые коллективы Уралмаша, Уралвагонзавода, Уралхиммаша, Уралтрансмаша, Завода имени Калинина, Уральского оптико-механического завода, Первоуральского новотрубного завода, предприятий РУСАЛа. Также в выставку включены блоки о научном и культурном фронтах.
Информационные стенды дополняет живопись уральских художников, объединённая в экспозицию «Заводы-герои. Герои заводов». На выставке представлены картины, воспевающие индустриальную мощь Свердловской области. Это и произведения советских художников — Евгения Мосина, Бориса Кондрашина, Нины Костиной, и работы молодых авторов — Елизаветы Нетреб и Руслана Саржанова, Максима Кузнецова, Марии Дончук.
«Совместный проект призван подчеркнуть мощь Урала. Его спокойную уверенную силу. За лаконичным “Урал — фронту!” стоит трудовой, воинский, личный подвиг сотен тысяч человек. Им — героическим кузнецам Победы — посвящается наш проект. Уверен, что рассказывать о подвиге Урала в годы Великой Отечественной войны не просто важно — необходимо. Особенно нашей молодёжи, заступающей сегодня на непростую трудовую вахту… Проект “Урал: Родины щит и меч”, в который входит выставка, запуск специального сайта и множество других мероприятий, мы открываем вместе с руководством области и нашими предприятиями. Пусть это будет наш общий вклад в дело сохранения героических страниц истории Урала», — подчеркнул президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
В годы Великой Отечественной войны на долю уральцев пришлось две трети выплавленного в стране чугуна и свыше половины произведенной стали, 40% вооружения и боевой техники. На предприятиях Свердловской области изготовили больше 30 тысяч танков и самоходных установок, 37 тысяч артиллерийских систем, миллионы мин и снарядов, более миллиарда патронов. За каждой из этих цифр стоит подвиг десятков тысяч уральцев. Его коренных жителей и тех, для кого в годы войны Урал стал новым домом.
Напомним, трудовой подвиг свердловчан получил высокую оценку: 13 тысяч рабочих и служащих, 26 предприятий награждены орденами и медалями, а Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».