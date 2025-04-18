Две выставки ко Дню Победы, открылись в резиденции губернатора на Урале

«Совместный проект призван подчеркнуть мощь Урала. Его спокойную уверенную силу. За лаконичным “Урал — фронту!” стоит трудовой, воинский, личный подвиг сотен тысяч человек. Им — героическим кузнецам Победы — посвящается наш проект. Уверен, что рассказывать о подвиге Урала в годы Великой Отечественной войны не просто важно — необходимо. Особенно нашей молодёжи, заступающей сегодня на непростую трудовую вахту… Проект “Урал: Родины щит и меч”, в который входит выставка, запуск специального сайта и множество других мероприятий, мы открываем вместе с руководством области и нашими предприятиями. Пусть это будет наш общий вклад в дело сохранения героических страниц истории Урала», — подчеркнул президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.