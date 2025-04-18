Подозреваемый в содействии терроризму Дукаев признан «социально опасным»

Согласно судебным материалам, на которые ссылается РИА Новости, студент второго курса РУДН Арби Дукаев был признан судом представляющим угрозу обществу.
Такое решение обосновано характером инкриминируемого преступления и данными о личности обвиняемого. Суд посчитал невозможным применение к нему более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.
Дукаев остаётся под стражей до как минимум 21 мая, поскольку, как сообщается, он подозревается в попытках вербовки сторонников запрещённой террористической организации. Его задержали в декабре 2024 года, и следствие продолжается.
Между тем арестовали задержанного в России гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который по заданию Украины следил за Крымским мостом и собирался взорвать водонасосную станцию в Керчи.