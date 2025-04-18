Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в содействии терроризму Дукаев признан «социально опасным»

Суд постановил продлить Дукаеву срок содержания под стражей до 21 мая.

Источник: Аргументы и факты

Согласно судебным материалам, на которые ссылается РИА Новости, студент второго курса РУДН Арби Дукаев был признан судом представляющим угрозу обществу.

Такое решение обосновано характером инкриминируемого преступления и данными о личности обвиняемого. Суд посчитал невозможным применение к нему более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Дукаев остаётся под стражей до как минимум 21 мая, поскольку, как сообщается, он подозревается в попытках вербовки сторонников запрещённой террористической организации. Его задержали в декабре 2024 года, и следствие продолжается.

Между тем арестовали задержанного в России гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который по заданию Украины следил за Крымским мостом и собирался взорвать водонасосную станцию в Керчи.