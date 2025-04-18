Океанолог Таврический рассказал, как спастись при нападении акулы

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в разговоре с aif.ru поделился советами, как спастись при встрече с акулой. По его словам, главное — сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Когда ты начинаешь испытывать ужас, они становятся еще более активными», — отметил эксперт, вспоминая собственный опыт.
Он рассказал, что дважды сталкивался с акулами в открытом океане и отбивался от них с помощью арматурного прута, который всегда брал с собой для защиты.
Таврический пояснил, что акулы часто воспринимают людей, особенно серферов, как добычу — из-за силуэта, похожего на морских животных. Он подчеркнул, что провоцировать нападение может даже незначительное количество крови в воде или активные движения.
«Они всегда голодные. Любой плавающий предмет может показаться им съедобным», — добавил океанолог.
Также он посоветовал при встрече с хищником прижаться спиной к рифу или твердой поверхности и перестать дышать, чтобы не выделялись пузыри. По его словам, в такой ситуации акула может потерять интерес, особенно если почувствует, что человек ее не боится.
Ранее эксперт назвал направления, где чаще всего фиксируются нападения акул на туристов. По его словам, к числу потенциально опасных относятся Мальдивы, Шри-Ланка, Египет и Бали.