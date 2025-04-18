В Новосибирской области ТУАД вывело на дороги технику для борьбы с гололёдом

Из-за сложившихся погодных условий на дороги региона вывели технику для борьбы с гололёдом. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.
С помощью 250 единиц техники проводится обработка противогололёдными материалами. Проезд есть везде. Техника работала всю ночь и будет продолжать работать до устранения гололёда.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не выезжать на полосу встречного движения без крайней необходимости.
Напомним, что накануне в регионе ухудшилась погода. Так, в Новосибирске был сильный дождь с градом, сопровождавшийся порывистым ветром, а в ночь на 18 апреля — выпал снег.