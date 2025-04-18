В Кремле сообщат, если Путин решит участвовать в акции «Бессмертный полк»

Путин очно участвовал в акции в 2022 году. В 2023—2024 годах акция проводилась в дистанционном формате. В 2025 году власти нескольких российских городов сообщили, что планируется проведение шествия в традиционном формате. Как «Бессмертный полк» пройдет в Москве, пока не уточняется.