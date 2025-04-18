В Кремле сообщат, если Путин решит участвовать в акции «Бессмертный полк»

В Кремле своевременно сообщат, если будет принято решение об очном участии президента России Владимира Путина в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы своевременно сообщим», — сказал он.
Напомним, 9 мая в российских городах и за рубежом в рамках акции «Бессмертный полк» проходят шествия людей с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны.
Путин очно участвовал в акции в 2022 году. В 2023—2024 годах акция проводилась в дистанционном формате. В 2025 году власти нескольких российских городов сообщили, что планируется проведение шествия в традиционном формате. Как «Бессмертный полк» пройдет в Москве, пока не уточняется.
Сопредседатель штаба движения Елена Цунаева сообщала, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах состоится смешанном формате.
Песков отмечал, что в ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут предприняты особые меры безопасности.