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В Кремле сообщат, если Путин решит участвовать в акции «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит, если Владимир Путин будет участвовать в акции Бессмертный полк .
Источник: Аргументы и факты

В Кремле своевременно сообщат, если будет принято решение об очном участии президента России Владимира Путина в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы своевременно сообщим», — сказал он.

Напомним, 9 мая в российских городах и за рубежом в рамках акции «Бессмертный полк» проходят шествия людей с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны.

Путин очно участвовал в акции в 2022 году. В 2023—2024 годах акция проводилась в дистанционном формате. В 2025 году власти нескольких российских городов сообщили, что планируется проведение шествия в традиционном формате. Как «Бессмертный полк» пройдет в Москве, пока не уточняется.

Сопредседатель штаба движения Елена Цунаева сообщала, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах состоится смешанном формате.

Песков отмечал, что в ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут предприняты особые меры безопасности.